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​«Ливерпуль» нашёл топ-игрока на замену Салаху

27 Августа 2023 • 17:57 Комментировать (1)

В ближайшее время нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» и подписать контракт с «Аль-Иттихадом». В прессе проскакивала информация о том, что 31-летний египтянин уже договорился с саудовским клубом.

Как сообщает Football Transfers, в качестве замены для Салаха «Ливерпуль» рассматривает Жоау Фелиша. 23-летний португалец хочет покинуть «Атлетико» в конце лета, но «Барселоне», куда рассчитывает перебраться форвард, сложно провернуть трансфер из-за финансовых проблем.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Аль-Иттихад Мохамед Салах Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Августа 2023 в 18:15
Ну а чё?.. Можно..
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