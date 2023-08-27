​«Ливерпуль» нашёл топ-игрока на замену Салаху

В ближайшее время нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» и подписать контракт с «Аль-Иттихадом». В прессе проскакивала информация о том, что 31-летний египтянин уже договорился с саудовским клубом.

Как сообщает Football Transfers, в качестве замены для Салаха «Ливерпуль» рассматривает Жоау Фелиша. 23-летний португалец хочет покинуть «Атлетико» в конце лета, но «Барселоне», куда рассчитывает перебраться форвард, сложно провернуть трансфер из-за финансовых проблем.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.