Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Салах - в составе «Ливерпуля» на битву с «Ньюкаслом»

27 Августа 2023 • 17:41 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
1 2.25 X 3.85 2 2.95
Через 0 ч. 3 мин.

В воскресенье вечером в третьем туре Премьер-лиги Англии сразятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Диас, Салах.

Матч между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сент-Джеймс Парк» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Ньюкасл» занял четвёртое место, а «Ливерпуль» - пятое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
2
15.00 6.80 1.22
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Астон Вилла Астон Вилла
1
3
4.20 3.90 1.87
Видео
27.08.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
2.15 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
18:14 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Сити» Гвардиолы - худшая реализация пенальти в АПЛ
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» увезла три очка после матча с «Бёрнли»
18:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн в шаге от того, чтобы побить рекорд Ширера и Коула
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» едва не отдал победный матч с «Шеффилд Юнайтед»
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Салах - в составе «Ливерпуля» на битву с «Ньюкаслом»
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Почему Гвардиола пропускает матч «Манчестер Сити»
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» проиграл «Вест Хэму» впервые в рамках АПЛ
17:05 · Англия. Премьер-лига
Гросс стал лучшим бомбардиром в истории «Брайтона»
16:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» составил список на замену травмированному Шоу слухи
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Кудус подписал контракт с «Вест Хэмом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Салах уходит из «Ливерпуля»
15:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» предложит тен Хагу новый контракт 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
​«Рома» и «Челси» договорились об аренде Лукаку – известны условия 2
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем