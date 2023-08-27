​Салах - в составе «Ливерпуля» на битву с «Ньюкаслом»

В воскресенье вечером в третьем туре Премьер-лиги Англии сразятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Диас, Салах.

Матч между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сент-Джеймс Парк» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Ньюкасл» занял четвёртое место, а «Ливерпуль» - пятое.