​Почему Гвардиола пропускает матч «Манчестер Сити»

В воскресенье «Манчестер Сити» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». На тренерском мостике «горожан» отсутствует Хосеп Гвардиола – функции главного тренера исполняет Хуан Мануэль Лильо.

Стоит напомнить, что Гвардиола недавно перенёс операцию из-за болей в спине. Испанский специалист уже приступил к процессу восстановления. Вернуться к управлению «Манчестер Сити» Хосеп сможет после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Следить за игрой между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.