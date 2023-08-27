«Брайтон» проиграл «Вест Хэму» впервые в рамках АПЛ

Неудачно выступил в третьем туре английского чемпионата «Брайтон» - команда Роберто де Дзерби получила три мяча от своих соперников из «Вест Хэма», бесславно покинув поле «на щите».

Как оказалось, это было первое поражение «Брайтона» в английской Премьер-лиге от «Вест Хэма» - в двенадцати матчах «чайки» выиграли шесть раз и еще шесть матчей свели вничью. Но, что еще любопытнее, предыдущая победа «Вест Хэма» над «Брайтоном» была одержана в 2012 году со счетом 6:0 - но это было в Чемпионшипе.

В следующем туре «Брайтону» предстоит сыграть с «Ньюкаслом», это случится второго сентября.