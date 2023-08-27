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Гросс стал лучшим бомбардиром в истории «Брайтона»

27 Августа 2023 • 17:05 Комментировать

Неудачно выступил в третьем туре английского чемпионата «Брайтон» под руководством Роберто де Дзерби - команда проиграла в домашнем матче «Вест Хэму», пропустив три гола. Один ответный мяч Паскаля Гросса на 81-й минуте лишь подсластил горечь неожиданного поражения, но для него стал знаковым - это был двадцать седьмой мяч Гросса за «Брайтон» и он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Он обошел Нила Мопэя и Гленна Мюррея, которые забили по 26 голов. В следующем туре чемпионата Англии «Брайтону» предстоит игра с «Ньюкаслом», это случится второго сентября в рамках четвертого этапа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Паскаль Гросс
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