Гросс стал лучшим бомбардиром в истории «Брайтона»

Неудачно выступил в третьем туре английского чемпионата «Брайтон» под руководством Роберто де Дзерби - команда проиграла в домашнем матче «Вест Хэму», пропустив три гола. Один ответный мяч Паскаля Гросса на 81-й минуте лишь подсластил горечь неожиданного поражения, но для него стал знаковым - это был двадцать седьмой мяч Гросса за «Брайтон» и он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Он обошел Нила Мопэя и Гленна Мюррея, которые забили по 26 голов. В следующем туре чемпионата Англии «Брайтону» предстоит игра с «Ньюкаслом», это случится второго сентября в рамках четвертого этапа.