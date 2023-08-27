Руководство «Манчестер Юнайтед» начало экстренное изучение вариантов для усиление левого фланга обороны после травмы Люка Шоу.

По информации издания The Telegraph, боссы «красных дьяволов» выбирают между Серхио Регилоном («Тоттенхэм»), Марком Кукурельей («Челси») и Маркосом Алонсо («Барселона»). Напомним, что ранее появилась информация о степени тяжести травмы Люка Шоу, который пропустит несколько месяцев и вернётся только в ноябре.

После трёх туров нынешнего сезона Премьер-лиги подопечные Эрика тен Хага находятся на шестом месте в турнирной таблице с шестью очками.