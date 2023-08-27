​Кудус подписал контракт с «Вест Хэмом»

Нападающий Мохаммед Кудус перебрался из «Аякса» в «Вест Хэм». Как сообщает The Athletic, 23-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт на пять сезонов с опцией продления ещё на один год.

За трансфер Кудуса «Вест Хэм» заплатит «Аяксу» 41,5 миллиона евро. Ещё 3 миллиона евро прописаны в сделке как бонусы.

За три года в «Аяксе» Мохаммед Кудус провёл 87 официальных матчей. В них ганец записал на свой счёт 27 голов и 12 результативных передач на партнёров.

В ближайшее время о трансфере Кудуса «Вест Хэм» должен объявить официально.

Следующий матч АПЛ «Вест Хэм» проведёт 1 сентября – против «Лутон Таун».