​Звёздный Салах уходит из «Ливерпуля»

Всё идёт к тому, что звёздный Мохамед Салах покинет «Ливерпуль». Как сообщает Almadina News, 31-летний египтянин договорился о переходе в «Аль-Иттихад». Отмечается, что финансовые условия трансфера позволят «Ливерпулю» подписать форвард на замену в последние дни летнего трансферного окна.

Салах переходил в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года. С тех пор египтянин провёл за гранд Премьер-лиги 307 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 187 голов и 80 голевых передач на партнёров.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла». Не пропустите текстовую трансляцию.