​«Манчестер Юнайтед» предложит тен Хагу новый контракт

Несмотря на возможную смену владельцев, «Манчестер Юнайтед» предложит Эрику тен Хагу новый контракт. Как сообщает Daily Star, семья Глейзеров санкционировала начало переговоров с нидерландским специалистом. Новый трудовой договор тен Хага может быть рассчитан до конца июня 2027 года.

Отметим, что действующий контракт связывает тен Хага с «красными дьяволами» до конца сезона 2024/2025.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 3 сентября – против «Арсенала» на поле соперника.