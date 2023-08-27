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​«Манчестер Юнайтед» предложит тен Хагу новый контракт

27 Августа 2023 • 15:47 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
03.09 18:30

Несмотря на возможную смену владельцев, «Манчестер Юнайтед» предложит Эрику тен Хагу новый контракт. Как сообщает Daily Star, семья Глейзеров санкционировала начало переговоров с нидерландским специалистом. Новый трудовой договор тен Хага может быть рассчитан до конца июня 2027 года.

Отметим, что действующий контракт связывает тен Хага с «красными дьяволами» до конца сезона 2024/2025.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 3 сентября – против «Арсенала» на поле соперника.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Комментарии (1)
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Zed2891
27 Августа 2023 в 15:53
Слава богу, я то уж грешным делом подумал, что только в Арсенале долбойобы в руководстве на Ротету наяривать еще пяток лет будут, а оказывается, что нет. Ну и славно.
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