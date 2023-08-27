​«Рома» и «Челси» договорились об аренде Лукаку – известны условия

Нападающий Ромелу Лукаку стал ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Ромы». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, клуб Серии А достиг соглашения с «Челси».

За аренду Лукаку «Челси» получит 4,8 миллиона евро. Бельгийский форвард сможет заработать 7 миллионов евро плюс бонусы.

Ромелу Лукаку 30 лет, его действующий контракт с «Челси» рассчитан до конца июня 2026 года. В последнее время фактурный бельгиец тренировался с молодёжкой командой.

Добавим, что в двух стартовых турах Серии А «Рома» смогла набрать только один зачётный балл.