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«Челси» предложил «Ювентусу» арендовать Лукаку с обязательством выкупа

27 Августа 2023 • 15:11 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

«Челси» предложил «Ювентусу» взять нападающего Ромелу Лукаку в аренду с условием обязательного выкупа, однако туринский клуб отказался от такой сделки. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб заявил, что намерен оставить в команде сербского нападающего Душана Влаховича.

Ранее сообщалось, что Лукаку близок к переходу в «Рому» на правах аренды.  

Напомним, прошлый сезон 30-летний бельгиец провёл так же в аренде в «Интере». В составе миланского клуба форвард провёл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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