«Челси» предложил «Ювентусу» арендовать Лукаку с обязательством выкупа

«Челси» предложил «Ювентусу» взять нападающего Ромелу Лукаку в аренду с условием обязательного выкупа, однако туринский клуб отказался от такой сделки. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб заявил, что намерен оставить в команде сербского нападающего Душана Влаховича.

Ранее сообщалось, что Лукаку близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

Напомним, прошлый сезон 30-летний бельгиец провёл так же в аренде в «Интере». В составе миланского клуба форвард провёл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.