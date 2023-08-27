​Холанн – в составе «Манчестер Сити» на матч в Шеффилде

В воскресенье «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аке, Родри, Ковачич, Бернарду Силва, Грилиш, Альварес, Холанн.

Матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Напомним, что в двух стартовых турах АПЛ «Манчестер Сити» обыгрывал «Бёрнли» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0).