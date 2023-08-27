​Немецкая бегунья готова потягаться с Холанном

Известная немецкая бегунья Алика Шмидт готова потягаться со звёздным форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Думаю, что на дистанции в 400 метров я бы могла [с ним посоревноваться]. На дистанции в 200 метров было бы сложно. Но я была бы рада, если бы забег состоялся. Я всегда готова. Итак, Холанн, если ты готов участвовать, я буду рада. Посмотрим, кто быстрее», - сказал Шмидт, чьи слова приводит Dagbladet.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. С тех пор норвежский нападающий провёл 57 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 54 гола и девять результативных передач на партнёров.