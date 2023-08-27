​Мэддисон подшутил над фанатами «Борнмута»

В субботу в Английской премьер-лиге проходил матч третьего тура между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». По ходу игры полузащитник лондонской команды Джеймс Мэддисон подшутил над фанатами местной команды. Перед выполнением углового удара он специально поставил мяч не в угловом секторе, а ближе к воротам. Фанаты на ближайшей трибуне начали протестовать, а Мэддисон посмотрел в их сторону и улыбнулся. Конечно, игрок «шпор» в итоге переставил мяч, ведь боковой арбитр тоже был внимателен – он сделал замечание Джеймсу.

Напомним, что «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» со счётом 2:0. Джеймс Мэддисон отметился дебютным голом за клуб.