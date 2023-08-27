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​Мэддисон подшутил над фанатами «Борнмута»

27 Августа 2023 • 14:13 Комментировать
Борнмут
0:2
Тоттенхэм
окончен

В субботу в Английской премьер-лиге проходил матч третьего тура между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». По ходу игры полузащитник лондонской команды Джеймс Мэддисон подшутил над фанатами местной команды. Перед выполнением углового удара он специально поставил мяч не в угловом секторе, а ближе к воротам. Фанаты на ближайшей трибуне начали протестовать, а Мэддисон посмотрел в их сторону и улыбнулся. Конечно, игрок «шпор» в итоге переставил мяч, ведь боковой арбитр тоже был внимателен – он сделал замечание Джеймсу.

Напомним, что «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» со счётом 2:0. Джеймс Мэддисон отметился дебютным голом за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Борнмут Джеймс Мэддисон
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