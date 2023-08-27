Руководство «Тоттенхэма» изучает возможность подписания нового нападающего после ухода Гарри Кейна в «Баварию».

По информации The Telegraph, боссы «шпор» готовятся к трансферу одного из лидеров «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона. Сообщается, что «лесники» настаивают на продаже валийского форварда за 50 миллионов фунтов стерлингов, поскольку у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. Ранее сам Джонсон сообщил своему окружению о переезде в Лондон.

Напомним, что Бреннан Джонсон выступает за «Ноттингем Форест» с 2019 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 44 матча во всех турнирах, забив 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 38 миллионов евро.