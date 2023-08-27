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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сенсационное возвращение Азара в АПЛ: кто бросил спасательный круг бельгийцу

27 Августа 2023 • 14:10 Комментировать

Эден Азар может вернуться в Английскую премьер-лигу. Британские СМИ утверждают, что футболист в скором времени станет игроком «Кристал Пэлас». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о прошлом и будущем Азара.

Выступление в АПЛ

Бывший нападающий «Челси» на протяжении семи сезонов выступал в Премьер-лиге. Вместе с «синими» он по два раза выигрывал Кубок Англии и Лигу Европы.

Чтобы забрать Азара из Лондона, «Реал Мадрид» сначала предложил за считавшегося одним из лучших игроков мира 89 млн евро, а затем и вовсе 150 млн евро. Однако бельгийцу не удалось не то чтобы выступить лучше, чем в Англии, игрок и вовсе растерял физические кондиции и практически не играл за «королевский клуб». В конце сезона-2022/23 Азар принял решение уйти из «Реала», а клуб пошёл навстречу, предоставив бельгийцу свободу выбора.

Вариант с продолжением карьеры

Поиск клуба стал для Азара непростой задачей. Есть предположения, что 32-летний футболист и вовсе может завершить карьеру из-за частых травм. По некоторым данным, Азар близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии или Англии.

Ранее издание Football Transfers сообщило, что английский «Кристал Пэлас» готов рискнуть и приобрести Азара. По данным источника, в футболисте заинтересованы сразу председатель совета директоров Стив Пэриш и главный тренер Рой Ходжсон. Сделка интересна обеим сторонам, ведь клуб будет платить солидные бонусы футболисту только тогда, когда он будет играть.

Почему высока вероятность перехода в «Кристал Пэлас»

После ухода Уилфреда Заа в «Галатасарай» Азар может стать идеальной заменой ивуарийца. Понятно, что бельгиец не сможет забивать столько, сколько Заа, но он обладает дриблингом, скоростью и техникой. Ожидается, что Азар будет развлекать публику на «Селхерст Парк» каждые выходные своими великолепными техническими способностями работать с мячом.

Таблица падения результативности Азара после перехода в «Реал»

Команда
Игры
Голы
Передачи
«Лилль»  (2007/08 - 2011/12)1945053
«Челси» (2012/13 - 2018/19)35211092
«Реал» (2019/20 - 2022/23)76712

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 32-летнего футболиста на трансферном рынке оценивается в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лилль Эден Азар Ла Лига Кристал Пэлас Лига 1 Апл трансферы футбола - лето 2023
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