​Хави ответил на вопрос о возможном трансфере Канселу

Рулевой «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном трансфере из «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу.

«Посмотрим. Совет директоров и спортивный директор знают, что, на наш взгляд, нужно команде. Но мы зависимы от нашей финансовой ситуации и лимита зарплат. Осталось несколько дней, посмотрим», - слова Хави приводит на своих страницах портал Goal.

Жоау Канселу 29 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 50 миллионов евро. Напомним, что вторую часть прошлого сезона Канселу провёл в «Баварии» на правах аренды.