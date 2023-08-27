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«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

27 Августа 2023 • 18:00 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Ливерпуль
1 2.25 X 3.85 2 2.95
1-й тайм

В третьем туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Ливерпуль
(1:0) Гордон Энтони25' 
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнТонали СандроГимараэс БруноЖоэлинтонАльмирон МигельИсак АлександрГордон Энтони
Запасные: Таргетт МэттМёрфи ДжейкобЛивраменто ВалентиноУилсон КаллумБарнс ХарвиЛасcеллс ДжамалДубравка МартинАндерсон ЭллиотЛонгстафф Шон
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  6'Матип ЖоэльВан Дейк Виргил  28'Робертсон ЭндрюСобослаи ДоминикЭндо ВатаруМакаллистер АлексисСалах МохамедГакпо КодиДиас Луис 33' (Гомес Джо ( 33')
Запасные: Доак БенКеллехер КаомхинЖота ДиогуЦимикас КостасБайчетич СтефанНуньес ДарвинЭллиотт ХарвиКуанса Джарелл
27 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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