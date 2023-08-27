«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В третьем туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль
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Протокол игры
|(1:0) Гордон Энтони25'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент• 6'Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил• 28'Робертсон Эндрю•Собослаи Доминик•Эндо Ватару•Макаллистер Алексис•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Диас Луис33' (Гомес Джо (33')
27 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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