Погребняк рассказал, как завершится матч «Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча третьего тура Английской премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» померяется силами с «Манчестер Сити».

«Новичок принимает гранда мирового футбола. Результат известен заранее, но вряд ли стоит ждать разгрома. Моя ставка - победа «Манчестер Сити» и тотал матча меньше 2,5 мяча», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Матч «Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 27 августа. Начало запланировано в 16:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.