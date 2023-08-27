Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» приближается к соглашению с «Челси» по аренде Лукаку

27 Августа 2023 • 12:34 Комментировать
Рома
...
Милан
01.09 21:45

Итальянская «Рома» становится всё ближе к заключению сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, компромисс между клубами очень близок.

«Челси» хочет получить за аренду Лукаку в районе 10 миллионов евро. Сам бельгиец будет вынужден сократить свою зарплату с 20 до 7 миллионов евро в год. Оклад нападающего тоже должна будет оплачивать «Рома».

Лукаку всё лето пытался покинуть «Челси». Лондонский клуб хотел продать бельгийца на постоянной основе, но ни одна европейская команда не согласилась заплатить требуемые 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.08.23 в 16:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
15.00 6.80 1.22
Видео
27.08.23 в 16:00
Бёрнли Бёрнли
Астон Вилла Астон Вилла
4.20 3.90 1.87
Видео
27.08.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
2.15 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
13:25 · Англия. Премьер-лига
Погребняк рассказал, как завершится матч «Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Рома» приближается к соглашению с «Челси» по аренде Лукаку
12:19 · Англия. Премьер-лига
Кудус прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может приобрести Ингса
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следующим летом попробует подписать Джеймса и Дэвиса
10:08 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: Холанн — мой хороший друг, но не на поле
09:51 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» арендовал игрока «Галатасарая» Акгуна официально
09:35 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Мэддисон может стать лучшим подписанием лета»
09:05 · Англия. Премьер-лига
Дракслер отказался от перехода в лондонский клуб слухи
09:03 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд побил достижение Роналду
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме Варана
08:50 · Англия. Премьер-лига
Матч против «Ньюкасла» станет последним для Салаха за «Ливерпуль» 1
08:30 · Англия. Премьер-лига
Пирс Морган - о ничьей «Арсенала» с «Фулхэмом»: «Виноват Артета» 1
08:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запланировал новый трансфер
08:02 · Англия. Премьер-лига
«Рома» сделала предложение по трансферу Лукаку
Все новости
Рекомендуем