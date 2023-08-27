«Рома» приближается к соглашению с «Челси» по аренде Лукаку

Итальянская «Рома» становится всё ближе к заключению сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, компромисс между клубами очень близок.

«Челси» хочет получить за аренду Лукаку в районе 10 миллионов евро. Сам бельгиец будет вынужден сократить свою зарплату с 20 до 7 миллионов евро в год. Оклад нападающего тоже должна будет оплачивать «Рома».

Лукаку всё лето пытался покинуть «Челси». Лондонский клуб хотел продать бельгийца на постоянной основе, но ни одна европейская команда не согласилась заплатить требуемые 50 миллионов евро.