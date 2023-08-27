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Кудус прошёл медосмотр в «Вест Хэме»

27 Августа 2023 • 12:19 Комментировать

Атакующий полузащитник амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус прошел медицинское обследование перед трансфером в лондонский «Вест Хэм», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время ганский вингер подпишет долгосрочный контракт до лета 2028 года. Сумма трансфера составит 41,5 миллиона евро, еще три миллиона будут прописаны в качестве бонусов.

Мохаммед играет за команду из Амстердама с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 42 поединка во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вест Хэм Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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