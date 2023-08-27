«Эвертон» может приобрести Ингса

«Эвертон» рассматривает вариант с приобретением нападающего лондонского «Вест Хэма» Дэнни Ингса. По информации от Mirror Football, «ириски» сейчас ищут нового нападающего, а Ингс, с которым «молотобойцы» не прочь расстаться, как раз является хорошим вариантом.

Ингс ранее работал с главным тренером «Эвертона» в составе «Бёрнли», где его показатели результативности взлетели вверх. Благодаря этому футболист однажды оказался в «Ливерпуле».

Напомним, 31-летний Ингс лишь зимой этого года перебрался в «Вест Хэм» из «Астон Виллы» за 12 миллионов евро. За «молотобойцев» игрок в прошлом сезоне отметился двумя голами и двумя ассистами в АПЛ.