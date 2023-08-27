«Реал» следующим летом попробует подписать Джеймса и Дэвиса

Мадридский «Реал» следующим летом хочет обновить фланги обороны. По информации от инсайдера Родры, «королевскому клубу» очень нравится правый фуллбек «Челси» Рис Джеймс и левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Источник сообщает, что следующим летом «Реал» попробует подписать Дэвиса и Джеймса. «Баварию» и «Челси» будет очень сложно убедить в продаже, ведь эти клубы рассматривают своих игроков в качестве ключевых.

Альфонсо Дэвису сейчас 22 года, а Джеймсу – 23. Оба футболиста уже успели выиграть за свою карьеру Лигу чемпионов. При этом Альфонсо и Рис в последние годы часто страдали от травм.