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«Реал» следующим летом попробует подписать Джеймса и Дэвиса

27 Августа 2023 • 10:35 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

Мадридский «Реал» следующим летом хочет обновить фланги обороны. По информации от инсайдера Родры, «королевскому клубу» очень нравится правый фуллбек «Челси» Рис Джеймс и левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Источник сообщает, что следующим летом «Реал» попробует подписать Дэвиса и Джеймса. «Баварию» и «Челси» будет очень сложно убедить в продаже, ведь эти клубы рассматривают своих игроков в качестве ключевых.

Альфонсо Дэвису сейчас 22 года, а Джеймсу – 23. Оба футболиста уже успели выиграть за свою карьеру Лигу чемпионов. При этом Альфонсо и Рис в последние годы часто страдали от травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Рис Джеймс Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024
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