Собослаи: Холанн — мой хороший друг, но не на поле

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о своих дружеских отношениях с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном. Напомним, оба игрока ранее защищали цвета «РБ Лейпцига».

«Холанн является моим хорошим другом, но это не относится к играм. Во время наших матчей я всегда стараюсь помогать своей команде», — приводит слова Собослаи The Guardian.

В текущем сезоне 22-летний Собослаи принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Первая очная встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ состоится в 13-м туре. Ориентировочная дата матча – 25 ноября.