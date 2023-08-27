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Собослаи: Холанн — мой хороший друг, но не на поле

27 Августа 2023 • 10:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
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Через 6 ч. 39 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о своих дружеских отношениях с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном. Напомним, оба игрока ранее защищали цвета «РБ Лейпцига».

«Холанн является моим хорошим другом, но это не относится к играм. Во время наших матчей я всегда стараюсь помогать своей команде», — приводит слова Собослаи The Guardian.

В текущем сезоне 22-летний Собослаи принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Первая очная встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ состоится в 13-м туре. Ориентировочная дата матча – 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанн Доминик Собослаи
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