Джо Коул: «Мэддисон может стать лучшим подписанием лета»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул поделился мнением о переходе Джеймса Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм».

«Чем больше я думаю об этом трансфере, тем больше мне кажется, что он может стать лучшим подписанием лета», — приводит слова Коула Eurosport.

Напомним, за 26-летнего Мэддисона «Тоттенхэм» заплатил 46,3 миллионов евро. В составе «шпор» английский полузащитник успел провести три матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В трёх турах текущего розыгрыша чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал семь очков и сейчас делит лидерство в турнирной таблице АПЛ с «Вест Хэмом» и «Арсеналом».