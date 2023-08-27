Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер отказался от перехода в «Кристал Пэлас», об этом сообщает Skу Germany.

Ранее инсайдер Фабрис Хоукинс сообщил, что немецкий футболист не против продолжить свою карьеру в АПЛ.

Контракт 29-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

Прошлый сезон Дракслер провел в аренде в португальской «Бенфике», за которую провел 18 игр и смог отметиться двумя забитыми мячами.

Ранее игрок сборной Германии выступал за «Вольфсбург» и «Шальке».