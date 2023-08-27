Рэшфорд побил достижение Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметился результативным пасом в домашнем матче третьего тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Встреча завершилась волевой победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.

Эта голевая передача стала для англичанина 38-й в рамках АПЛ. Маркус обошел по этому статистическому показателю португальца Криштиану Роналду, сделавшего в чемпионате Англии 37 ассистов.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Срок действующего контракта 25-летнего нападающего с манкунианцами рассчитан до завершения сезона-2027/2028.