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«Манчестер Юнайтед» сообщил о травме Варана

27 Августа 2023 • 08:56 Комментировать

Ведущий защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан травмировался в поединке третьего тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:2). Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Как рассказал главный тренер команды Эрик тен Хаг, французского защитника заменили в мерах предосторожности, поскольку игрок почувствовал дискомфорт. В ближайшее время Рафаэль пройдет медицинское обследование, после которого будет определена серьезность повреждения.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний защитник провел три поединка и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Эрик тен Хаг
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