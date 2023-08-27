Матч против «Ньюкасла» станет последним для Салаха за «Ливерпуль»

Нападающий Мохамед Салах близок к расставанию с «Ливерпулем». Ближайший матч против «Ньюкасла» в Премьер-лиге может стать последним для египтянина в составе мерсисайдского гранда.

Как информирует KSA Sport, после встречи с «сороками» 31-летний форвард отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медобследования перед трансфером в «Аль-Иттихад». Саудовский клуб намерен подписать с Мохамедом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на три года.

Напомним, что ранее ряды этого клуба пополнил экс-одноклубник Салаха - бразильский полузащитник Фабиньо.

Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.