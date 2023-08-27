Пирс Морган - о ничьей «Арсенала» с «Фулхэмом»: «Виноват Артета»

Известный журналист Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенала», высказался о ничьей столичного клуба против «Фулхэма» (2:2) в рамках третьего тура Английской премьер-лиги.

«Плохой результат, плохая игра, в этом в основном виноват Артета. Перемудрил, и мы за это поплатились», - написал Морган в социальной сети.

Стоит отметить, что «Фулхэм» остался в меньшинстве на 83-й минуте встречи, а спустя четыре минуты «дачники» установили точный счёт на табло.

«Арсенал» после трех туров АПЛ располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.