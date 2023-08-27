«Челси» запланировал новый трансфер

22-летний нидерландский защитник Жереми Фримпонг, который выступает в немецкой Бундеслиге за «Байер», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом сообщают журналисты Fichajes.

Как стало известно источнику, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро. Контракт защитника с «фармацевтами» истекает в конце июня 2025 года.

В прошлом сезоне Фримпонг сыграл 48 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. В этой кампании на его счету два гола и один ассист в трех встречах.