«Рома» сделала предложение по трансферу Лукаку

Столичная «Рома» предприняла попытку подписать нападающего Ромелу Лукаку, правами на которого владеет лондонский «Челси».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, руководство римского клуба предложило за аренду бельгийского голеадора пять миллионов евро. Камнем преткновения является заработная плата Лукаку. «Челси» не собирается в случае трансфера помогать римлянам выплачивать оклад Ромелу, который составляет 11 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Ромелу выступал на правах аренды за миланский «Интер». Он провел 37 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей и семь голевых передач.