Артета: «Арсенал» мог забивать «Фулхэму» 6-7 голов»

Испанский специалист Микель Артета, который занимает пост главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о результате поединка третьего тура Премьер-лиги против «Фулхэма» (2:2).

«Все было хорошо от старта и до финального свистка, за исключением двух голов соперника. «Арсенал» создал много моментов и мог забивать шесть или семь голов в этой встрече. Однако у нас не получилось это сделать», - передает слова тренера пресс-служба «канониров».

По итогам трех туров «Арсенал» набрал семь баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата Англии подопечные Артеты встретятся с «Манчестер Юнайтед».