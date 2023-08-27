Салах выбрал между «Ливерпулем» и «Аль-Иттихадом»

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим. Как сообщил инсайдер Руди Галетти в своих социальных сетях, египтянин хочет переехать в чемпионат Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересован «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб будет пытаться убедить руководство мерсисайдского клуба отпустить Салаха до закрытия трансферного окна. «Аль-Иттихад» готов предложить Мохамеду трехлетний трудовой договор с окладом в размере 76 миллионов евро за сезон.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, его контракт рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.
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