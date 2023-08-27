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Салах выбрал между «Ливерпулем» и «Аль-Иттихадом»

27 Августа 2023 • 07:28 Комментировать (2)

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах определился со своим будущим. Как сообщил инсайдер Руди Галетти в своих социальных сетях, египтянин хочет переехать в чемпионат Саудовской Аравии, где в его услугах заинтересован «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб будет пытаться убедить руководство мерсисайдского клуба отпустить Салаха до закрытия трансферного окна. «Аль-Иттихад» готов предложить Мохамеду трехлетний трудовой договор с окладом в размере 76 миллионов евро за сезон.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, его контракт рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
27 Августа 2023 в 09:00
ай.. быль от дедушки..
работал у нас на стройке плитачнек-степаныч.. золотых рук мастер.. получал 100 руб в месяц перебивался с хлеба на квас.. семья голадала носила абноски детки училесь бесперспективна.. кароч-труба.. проезжал туц как-та мимо предсыдацель богатово калхоза и позвал к сибе.. давай ко мне степаныч будешь зарабатываць пицот у месяц работа не пыльная.. жизь наладишь и тд.. а тута тибя чериз 2 года усе равно уволят, сам же знаешь.. падумал плитачнек и отказавси.. пачему? удивленно спрасил предсыдатиль.. боюсь не поймут миня.. кто?.. да месныя варобьи да голубя с варонами каторых я крошками со сваво стола падкармливаю.. так и остався.. кароч был дураком - дураком и помер.. тота жа.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
27 Августа 2023 в 09:20
притча ат бро..)) ф назидания фсем самлюваюшымся..)) карочи..есть шанец..бири иво за рага и диржы крепшы..))
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