«Эвертон» впервые за всё время участия в АПЛ проиграл три стартовых матча сезона

В третьем туре английского чемпионата «Эвертон» принимал в домашней игре «Вулверхэмптон» и благополучно проиграл сопернику со счетом 0:1. Это означало, что после трех туров у клуба три поражения, ноль очков и ноль забитых мячей.

За все время существования АПЛ, которая стартовала в 1992 году, в истории «Эвертона» еще не было столь неудачного старта сезона. Лишь в сезоне 1990/1991, еще в Первом дивизионе, «Эвертон» также проиграл три стартовых матча кряду.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», это случится во второй день сентября.