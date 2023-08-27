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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» впервые за всё время участия в АПЛ проиграл три стартовых матча сезона

27 Августа 2023 • 04:41 Комментировать
Эвертон
0:1
Вулверхэмптон
окончен

В третьем туре английского чемпионата «Эвертон» принимал в домашней игре «Вулверхэмптон» и благополучно проиграл сопернику со счетом 0:1. Это означало, что после трех туров у клуба три поражения, ноль очков и ноль забитых мячей.

За все время существования АПЛ, которая стартовала в 1992 году, в истории «Эвертона» еще не было столь неудачного старта сезона. Лишь в сезоне 1990/1991, еще в Первом дивизионе, «Эвертон» также проиграл три стартовых матча кряду.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», это случится во второй день сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон
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