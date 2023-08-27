Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр всё ещё может оказаться в «Вест Хэме».

«Молотобойцы» уже пытались согласовать переход 30-летнего игрока, но так и не смогли удовлетворить его требования по зарплате. Позднее авторитетные ресурсы сообщили, что Магуайр не покинет «Манчестер Юнайтед», однако, по обновлённым сведениям журналиста Алана Никсона, сделка всё ещё возможна. «Вест Хэм» возобновил переговоры по центрбеку сборной Англии в надежде провернуть переход в последние дни трансферного окна. В настоящий момент, впрочем, стороны далеки от договорённости.

Стоимость Гарри Магуайра оценивается специалистами портала Transfermarkt в 20 млн евро.