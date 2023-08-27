У Гринвуда есть предложение из Албании

«Манчестер Юнайтед» решил расстаться с Мэйсоном Гринвудом, игроку предложено искать другие пути продолжения карьеры и, в целом, своего будущего. Пока что футболист, как уточняют источники из его окружения, подавлен и даже не исключает того, что завяжет с любимым занятием, но между делом, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, у него появилось предложение из Албании. Название клуба, который приглашает Гринвуда, правда, не сообщается.

Напомним, что 21-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед», а также приглашался в сборные Англии - в том числе и во взрослую. Но и об этом ему, видимо, придется забыть, даже если он вдруг реанимирует свою карьеру в Албании или в каком-нибудь другом не бог весь каком престижном чемпионате.