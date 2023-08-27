Собослаи: «Хочу выиграть все трофеи с «Ливерпулем» в этом сезоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о своих амбициях.

Венгерский футболист пополнил ряды мерсисайдцев в начале июля текущего года, перебравшись из «РБ Лейпцига». Трансфер 22-летнего футболист обошёлся английскому гранду в 70 млн евро.

«Если меня спросят, хочу ли я выиграть Премьер-лигу, то я, разумеется, отвечу утвердительно. Также я хочу выиграть Лигу Европы, Кубок Англии и всё, что мы можем выиграть в этом сезоне. Я стремлюсь к этому, никто не хочет быть вторым», – цитируют английские ресурсы новичка «красных».

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла». После двух туров Премьер-лиги в активе команды Юргена Клоппа четыре набранных очка.