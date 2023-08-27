«Шеффилд Юнайтед» хочет Ориги

Бельгийский нападающий Дивок Ориги может вернуться в английскую Премьер-лигу, в которой он провел несколько лет в составе «Ливерпуля». Сейчас, после неудачного года в «Милане», его может пригласить к себе вернувшийся в АПЛ «Шеффилд Юнайтед». О такой вероятности сообщает испанское издание Relevo, однако конкретные подробности источник, увы, не приводит.

Вернувшийся в высшую лигу «Шеффилд Юнайтед» пока что проиграл оба проведенных матча, а сегодня, двадцать седьмого августа, примет дома чемпиона страны - «Манчестер Сити». Наблюдать за встречей можно будет при помощи онлайн-трансляции на нашем сайте.