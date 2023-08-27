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«Шеффилд Юнайтед» хочет Ориги

27 Августа 2023 • 02:01 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 16.00 X 7.20 2 1.18
Через 13 ч. 12 мин.

Бельгийский нападающий Дивок Ориги может вернуться в английскую Премьер-лигу, в которой он провел несколько лет в составе «Ливерпуля». Сейчас, после неудачного года в «Милане», его может пригласить к себе вернувшийся в АПЛ «Шеффилд Юнайтед». О такой вероятности сообщает испанское издание Relevo, однако конкретные подробности источник, увы, не приводит.

Вернувшийся в высшую лигу «Шеффилд Юнайтед» пока что проиграл оба проведенных матча, а сегодня, двадцать седьмого августа, примет дома чемпиона страны - «Манчестер Сити». Наблюдать за встречей можно будет при помощи онлайн-трансляции на нашем сайте.


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Милан Шеффилд Юнайтед Дивок Ориги трансферы футбола - лето 2023
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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