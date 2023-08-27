«Рома» и «Челси» по-прежнему не договорились по зарплате Лукаку

«Челси» и «Рома» продолжают переговоры по аренде Ромелу Лукаку.

Оба клуба заинтересованы в успешном исходе обсуждений, однако договорённость пока не достигнута. Римляне готовы заплатить за аренду 30-летнего форварда 5 млн евро. При этом, как докладывает инсайдер Николо Скира, клуб Серии А на намерен полностью покрывать зарплату бельгийца в размере 11 млн евро в год, а руководство «синих» пока не идёт на уступки в данном вопросе.

В прошлом сезоне, выступая за миланский «Интер», Ромелу Лукаку провёл 37 матчей во всех турнирах, став автором 14 забитых мячей и семи результативных передач.