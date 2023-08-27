Названы условия трансфера Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед» в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» договорился о покупке голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

Стороны согласовали трансфер в субботу, о чём недавно сообщили английские ресурсы. По сведениям The Athletic, «Манчестер Юнайтед» заработает на продаже Хендерсона 15 млн фунтов стерлингов плюс 5 млн в виде бонусов (17,5 плюс 5,8 млн евро). Также «красные дьяволы» получат долю прибыли от будущей перепродажи 26-летнего англичанина.

Дин Хендерсон – выпускник академии «Манчестер Юнайтед», прежде ни разу не покидавший клуб на постоянной основе за всю профессиональную карьеру. В прошедшем сезоне вратарь выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды.