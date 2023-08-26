Два клуба Английской премьер-лиги заинтересованы в подписании защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

По информации журналиста Лиалла Томаса, серьёзная травма Люка Шоу вынудила руководство «Манчестер Юнайтед» обратить своё внимание на испанца, который является одной из опций для «красных дьяволов» в последние дни трансферного окна. Сообщается, что другим кандидатом на бывшего футболиста «Реала» является «Фулхэм», однако дачники считают бельгийца Тимоти Кастаня более приоритетной опцией на фланг обороны.

Напомним, что Серхио Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года, проведя прошлый сезон в футболке «Атлетико» и выйдя лишь 12 раз за «матрасников» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 10 миллионов евро.