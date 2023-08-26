«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» полностью согласовали трансфер Хендерсона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон в скором времени пополнит ряды «Кристал Пэлас».

Как стало известно ранее, 26-летнему игроку уже назначен медосмотр, который запланирован на воскресенье. Клубам осталось урегулировать лишь последние детали сделки – стороны обсуждали аренду с обязательством выкупа и прямой трансфер. По данным журналиста Лаури Уайтуэлла, теперь все условия согласованы: «Манчестер Юнайтед» согласился отпустить игрока в «Кристал Пэлас» на постоянной основе, а не в аренду. Переход должен состояться совсем скоро.

Дин Хендерсон провёл 29 матчей за первую команду «красных дьяволов», пропустив 25 голов.