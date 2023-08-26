«Манчестер Юнайтед» претендует на дорогостоящего защитника «Челси»

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья попал на радары «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» занимаются поисками замены Люку Шоу, выбывшему из строя из-за травмы. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, представители «Манчестер Юнайтед» уже запросили у «Челси» информацию о Кукурелье – речь идёт об аренде. Испанец – одна из трёх опций манкунианцев на левый край обороны. Конкретные переговоры пока не ведутся.

Прошлым летом Марк Кукурелья перебрался в «Челси» из «Брайтона» за 65,3 млн евро. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до 2028 года, а его текущая трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.