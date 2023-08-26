«Манчестер Юнайтед» в рекордный 13-й раз одержал победу, уступая в два или более гола

«Манчестер Юнайтед» одолел «Ноттингем Форест» после двух быстрых пропущенных мячей.

«Красные дьяволы» уступали со счётом 0:2 к четвёртой минуте. но смогли выбраться из трудной ситуации благодаря точным ударам Кристиана Эриксена, Каземиро и Бруну Фернандеша, забивших 17-й, 52-й и 76-й минутах.

Как отмечает Opta, за всю историю АПЛ «Манчестер Юнайтед» уже в 13-й раз выиграл матч, по ходу которого уступал с разницей в два или более гола. Ни одна другая команда не делала это настолько часто.

После трёх туров нового розыгрыша чемпионата Англии в активе коллектива Эрика тен Хага шесть набранных очков.