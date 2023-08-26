Марку Силва раскритиковал удаление защитника «Фулхэма» в матче с «Арсеналом»

Наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал удаление защитника «дачников» Келвина Бэсси в матче третьего тура АПЛ против «Арсенала».

«Сегодня вечером, если вы увидите первую жёлтую карточку Келвина Бэсси, поймёте, что это шутка! Судьи забирают все эмоции из игры, потому что такой подход защитит большие клубы. Никто нас не слушает», – приводит слова португальского специалиста, чьи слова приводит Daily Mail.

Напомним, что защитник «Фулхэма» Бесси получил вторую жёлтую карточку в гостевом поединке на стадионе «Эмирейтс» на 83-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Арсенала». Тем не менее гол Жоау Палиньи спустя четыре минуты позволил «дачникам» забрать одно очко с поля «канониров».