Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва раскритиковал удаление защитника «Фулхэма» в матче с «Арсеналом»

26 Августа 2023 • 22:56 Комментировать
Арсенал
2:2
Фулхэм
окончен

Наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал удаление защитника «дачников» Келвина Бэсси в матче третьего тура АПЛ против «Арсенала».

«Сегодня вечером, если вы увидите первую жёлтую карточку Келвина Бэсси, поймёте, что это шутка! Судьи забирают все эмоции из игры, потому что такой подход защитит большие клубы. Никто нас не слушает», – приводит слова португальского специалиста, чьи слова приводит Daily Mail.

Напомним, что защитник «Фулхэма» Бесси получил вторую жёлтую карточку в гостевом поединке на стадионе «Эмирейтс» на 83-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Арсенала». Тем не менее гол Жоау Палиньи спустя четыре минуты позволил «дачникам» забрать одно очко с поля «канониров». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва Келвин Бэсси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Фулхэм Фулхэм
2
2
1.36 5.60 8.40
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
2
1.27 6.20 12.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
0
1
2.15 3.35 3.75
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
1.96 3.55 4.20
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Вест Хэм Вест Хэм
1
3
1.48 5.00 6.40
Видео
27.08.23 в 16:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
15.00 6.80 1.22
Видео
27.08.23 в 16:00
Бёрнли Бёрнли
Астон Вилла Астон Вилла
4.20 3.90 1.87
Видео
27.08.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
2.15 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» интересуются Регилоном слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» полностью согласовали трансфер Хендерсона
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» претендует на дорогостоящего защитника «Челси»
23:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» в рекордный 13-й раз одержал победу, уступая в два или более гола
22:56 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва раскритиковал удаление защитника «Фулхэма» в матче с «Арсеналом»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Пеллегрини – о переходе Лукаку в «Рому»: «Мы не думаем об этом»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Постекоглу нравится всей команде»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Авонийи установил новый рекорд «Ноттингем Форест» в АПЛ
22:21 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби – обладатель тренерского рекорда результативности в АПЛ
22:16 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Столь странный старт задал тон всей игре»
22:05 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Очень расстроен»
22:04 · Англия. Премьер-лига
Голкипер Петрович прокомментировал свой переход в «Челси»
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» претендует на вингера, оценённого в 25 млн евро слухи
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о подписании нового вратаря официально
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» покупает португальского форварда более чем за 30 млн евро
Все новости
Рекомендуем