Кулушевски: «Постекоглу нравится всей команде»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о работе главного тренера Анге Постекоглу.

Австралийский рулевой возглавил «шпор» в межсезонье, перебравшись из шотландского «Селтика». В первых трёх матчах Премьер-лиги под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» набрал семь очков.

«Мне очень нравится Постекоглу, и то же самое, как мне кажется, может сказать каждый в нашей команде. Очень приятно работать с ним и со всем нашим тренерским штабом. Каждый день на тренировочной базе – особое событие. Сейчас нам нужно просто продолжать слушать тренера и сохранять скромность. Впереди ещё много матчей», – высказался в интервью TNT Sports Кулушевски после победы над «Борнмутом» (2:0).