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Авонийи установил новый рекорд «Ноттингем Форест» в АПЛ

26 Августа 2023 • 22:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Ноттингем Форест
окончен

В третьем туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» пришлось выступить в Манчестере, где, к удивлению и шоку собравшихся на «Олд Траффорде» фанатов, «лесники» за первые четыре минуты дважды огорчили хозяев поля.

Первый гол команды на свой счет записал нигерийский нападающий Тайво Авонийи, который установил новый рекорд клуба. Дело в том, что нападающий забивает уже в семи матчах АПЛ кряду за свой клуб - эта серия стартовала еще в прошлом сезоне и успешно продолжилась в этом.

Ранее никому из игроков «Ноттингем Форест», даже в самые славные годы клуба, не удавалось забивать за него в семи матчах чемпионата кряду.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет с «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Тайво Авонийи
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