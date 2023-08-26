Де Дзерби – обладатель тренерского рекорда результативности в АПЛ

Главному тренеру «Брайтона» Роберто де Дзерби покорилось уникальное достижение.

В 35 матчах «чаек» под руководством итальянского специалиста было забито 123 гола (общая разница мячей – 70:53) – 3,51 гола в среднем за матч. По данным Opta, это рекордный показатель результативности в обе стороны среди всех тренеров, проработавших во главе коллективов Премьер-лиги не менее 30 матчей.

В сегодняшней домашней встрече против «Вест Хэма» коллектив де Дзерби потерпел поражение – 1:3. В двух предыдущих матчах нового розыгрыша чемпионата «Брайтон» одержал две победы с общим счётом 8:2, разгромив «Лутон» и «Вулверхэмптон».