Стив Купер: «Столь странный старт задал тон всей игре»

В третьем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ноттингем Форест» съездил в Манчестер, где уже к четвертой минуте игры повел в счете на «Олд Траффорде», забив даже не один, а два мяча. Наставник «лесников» Стив Купер считает, что столь неожиданная прыть игроков в известной степени сыграла против команды в итоге:

- Старт игры был, конечно, странным. Мы всегда хотим хорошо начать игру, но в этот раз это было как-то слишком хорошо, и, в то же время, придало игре совсем другой характер. Не думаю, что футболисты недоработали, они выложились до конца, я знаю, - цитирует слова Купера BBC Sport.